Мера Сум арештували за хабар: що ухвалив суд

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку. Чиновника підозрюють в отриманні хабаря розміром понад 2 млн гривень.

Суддя дозволив внести заставу. Про це повідомляє на САП.

За даними відомства, Лисенка залишили під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень. Своєю чергою мер Сум стверджує, що хабаря не отримував, і грошей не бачив.

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Додамо, Лисенко є міським головою Сум вже дев'ять років. Вперше його обрали мером у 2014 році. У 2022 році Лисенку вручили державний орден "За мужність" III ступеня за захист суверенітету України.

Днями мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства, яке займалося вивозом сміття.

Вчора, 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що проситиме суд обрати запобіжний захід меру Сум у вигляді арешту.

Нагадаємо, ВАКС заочно арештував ексміністра охорони здоров'я Степанова.

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