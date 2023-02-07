Мікрохвильовка, праска, або рушник: способи швидко висушити випрані речі взимку

Чи не кожен з нас стикався з ситуацією, коли одяг щойно випраний, а він необхідно потрібен. Влітку з цієї ситуації легко вийти, якщо просушити одяг під прямими променями сонця, а от взимку з цим є проблема, особливо коли відсутнє опалення.

UAPortal зібрав для вас кілька простих лайфхаків, як швидко висушити речі після прання. Однак зауважте, що деякі з порад потрібно виконувати досить обережно – сушіння одягу повинне проводитися під наглядом, аби речі не загорілися.

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Якщо на вулиці сонячна погода, спробуйте розвісити речі на свіжому повітрі, так волога швидше залишить їх. Коли на морозі речі "задубіють", занесіть їх у хату та покладіть на сухі чисті рушники.

Просушити вологі речі у пральній машинці. Покладіть туди одяг, загорнутий у сухі махрові рушники й увімкніть режим віджиму. Рушники вберуть зайву вологу й речі підсохнуть.

Якщо ж світла в хаті немає, можна спробувати ще такий спосіб – розстеліть рушник та покладіть на нього мокрий одяг. Потім загорніть рушник й притисніть його з силою. Можна покласти зверху щось важке. Зверніть увагу, щоб рушник або одяг не линяли, тоді краще білі речі класти на світлий рушник, а кольорові – на рушник відповідного кольору.

Можна посушити вологий одяг праскою. Але також використовуйте рушник. Один покладіть під одяг, інший – зверху на нього та вимкніть на прасці режим оброблення парою та виставте максимальну температуру. Після прасування річ вивісьте на вішалку та дайте їй ще трохи просохнути.

Можна використати й фен. Однак для цього речі потрібно вивісити на плечики чи на спинку стільця. Пройдіться феном по швах одягу, а потім з обох боків речі. Зважте, що близько фен підносити не варто, аби гаряче повітря не зіпсувало тканини, або ж не підпалило її.

Просушити речі допоможе й духовка. Візьміть сушарку для одягу, розвісьте мокрі речі, увімкніть духовку на 150-180 градусів й відкрийте дверцята. Сушарку з речима поставте зі пів метра від духовки.

Допоможе просушити речі й мікрохвильова піч, однак підійдуть лише дрібні елементи одягу – спіднє, шкарпетки, рукавчики тощо. Важливо – на речах не повинно бути металевих деталей. Покладіть їх у миску та поставте в пічку, увімкніть режим конвекції на 30 секунд. Потім вийміть речі, перекладіть у нову миску та повторіть процедуру.

Кондиціонер також може допомогти висушити речі. Увімкніть його на режим обігріву, піднесіть одяг до девайса та потроху перевертайте, щоб тепле повітря огортало ваші речі.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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