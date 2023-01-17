'Мінус один за Дніпро': бійці показали, як мстяться окупантам за ракетний удар по будинку

Зведена тактична група "Адам" показала роботу своїх аеророзвідників на Бахмутському напрямку. Українські захисники знаходять позиції російських бойовиків та влучно їх "вкладають".

В оприлюдненому групою відео видно, як оператори дронів побачили ворогів та скинули на них боєприпас. Внаслідок удару один з окупантів сконав на місці. "Мінус один за Дніпро", – прокоментували бійці ці кадри.

Таким чином вони вочевидь натякнули на помсту російським загарбникам за смерть мирних мешканців Дніпра.

Нагадаємо, росіяни 14 січня випустили ракету Х-22 "Буря" по багатоповерхівці у місті Дніпро на вулиці Перемоги. Внаслідок ракетного удару під завалами будинку опинилися понад сто його мешканців. Рятувальники лише 17 січня завершили розбір завалів.

Згідно з офіційними даними, внаслідок російського ракетного удару загинули 45 людей, серед яких 6 дітей. Травмовані 79 осіб, серед них 16 дітей. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

Працівникам Служби безпеки України вдалося ідентифікувати російських військових, причетних до удару по житловому будинку у Дніпрі. Для цього 14 січня окупанти застосували надзвукову ракету Х-22, що має низьку точність при враженні наземних цілей. Спроможності збивати такі ракети система ППО України все ще не має.

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