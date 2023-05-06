Багато мийного засобу та переповнений барабан: помилки, які вбивають вашу пральну машину

Пральна машина – один з основних наших домашніх помічників, тому використовуємо ми її доволі часто. Щоб продовжити життя помічниці дотримуйтесь деяких важливих правил під час її використання.

Занадто переповнений речами барабан

Не забивайте барабан пральної машини брудними речами з надією зменшити кількість прань. Якщо одягу багато, він добре не випереться, крім того можливе його пошкодження. Також, велика кількість одягу шкодить барабану пральної машини.

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Брудні деталі машинки

Регулярно чистіть пральну машинку від забруднень. Так ви не дозволите розповсюджуватись плісняві та зможете запобігти появу неприємних запахів. Оптимально чистити машинку раз на місяць.

Обробляйте стійкі плями на речах перед відправкою до пральної машини

Стійкі плями краще спочатку обробити спеціальними засобами, а вже потім відправляти до машини. Таким чином тканина краще відпереться.

Занадто багато мийного засобу

З метою кращого ефекту прання ми використовуємо занадто багато прального засобу, тим самим спричиняючи численні проблеми не лише з одягом, але й з пральною машиною. Залишки пральних засобів накопичуються у машинці та призводять до появи плісняви.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати у машинку.

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