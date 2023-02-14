Чи можуть мобілізувати по телефону: рішення суду

В Україні, через повномасштабне вторгнення рф, тривають воєнний стан та посилені мобілізаційні заходи. Чоловікам від 18 до 60 років виписують повістки на вулицях. Але нещодавно стався один судовий прецедент, який відповідає на питання: чи можуть призвати на військову службу громадян України по телефону.

У 2022 році чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаним придатним до військової служби. Пізніше ТЦК подали до суду за статтею 336 Кримінального кодексу України, бо цей чоловік не з’явився для відправлення в частину разом з іншими ухилянтами. Суд виправдав чоловіка через неналежне оповіщення про час і місце збору для відправлення, говориться в рішенні суду в судовому реєстрі.

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Він отримав мобілізаційне розпорядження, в якому були вказані дата та час відправлення, проте працівники ТЦК сказали, що його відправлять в інший день і зателефонують, щоб повідомити дату. Після цього йому зателефонував працівник військкомату та повідомив, щоб чоловік наступного дня прийшов з речами до ТЦК. У рішенні суду вказано, що чоловік зібрався та став чекати на відправку.

Потім з’ясувалося, що чоловік не так почув по телефону від працівника ТЦК годину, на яку потрібно було прийти до ТЦК, тому і не з'явився. За словами оператора ТЦК, коли він телефонував військовозобов'язаному, той був поза зоною досяжності. На цього громадянина правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 336 КК України.

Суд розглянув справу і зазначив, що частина 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Виклик військовозобов'язаного відбувся в спосіб, не передбачений законом, і працівники ТЦК не можуть довести, коли і куди викликали військовозобов'язаного – час і місце не зафіксовані у відповідному документі.

Представники ТЦК також не представили доказ іншої повістки, яка була виписана на іншу дату, тому це теж не може бути обставиною, що підтверджує вину військовозобов'язаного.

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Це виключає наявність в діях чоловіка складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, а саме умислу на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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