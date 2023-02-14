Могут ли мобилизовать по телефону: решение суда

В Украине, из-за полномасштабного вторжения России, продолжаются военное положение и усиленные мобилизационные мероприятия. Мужчинам от 18 до 60 лет выписывают повестки на улицах. Но недавно произошел один судебный прецедент, отвечающий на вопрос: могут ли призвать на военную службу граждан Украины по телефону.

В 2022 году мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Позже ТЦК подали в суд по статье 336 Уголовного кодекса Украины, потому что этот мужчина не явился для отправки в часть вместе с другими уклоняющимися. Суд оправдал мужчину из-за ненадлежащего уведомления о времени и месте сбора для отправки, говорится в решении суда в судебном реестре.

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Он получил мобилизационное распоряжение, в котором были указаны дата и время отправления, однако работники ТЦК сказали, что его отправят в другой день и позвонят по телефону, чтобы сообщить дату. После этого ему позвонил по телефону работник военкомата и сообщил, чтобы мужчина на следующий день пришел с вещами в ТЦК. В решении суда указано, что мужчина собрался и стал ждать отправки.

Потом выяснилось, что мужчина не так услышал по телефону от работника ТЦК час, на который нужно было прийти в ТЦК, потому и не явился. По словам оператора ТЦК, когда он звонил по телефону военнообязанному, тот был вне зоны досягаемости. В отношении этого гражданина правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.

Суд рассмотрел дело и отметил, что часть 3 статьи 22 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Вызов военнообязанного произошел способом, не предусмотренным законом, и работники ТЦК не могут доказать, когда и куда вызвали военнообязанного – время и место не зафиксированы в соответствующем документе.

Представители ТЦК также не представили доказательство другой повестки, выписанной на другую дату, поэтому это тоже не может быть обстоятельством, подтверждающим вину военнообязанного.

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Это исключает наличие в действиях мужчины состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, а именно умысла на уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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