'Може викликати анафілактичний шок, або приступ ядухи': в Україну з Франції завезли небезпечний напій

На прилавки магазинів в Україні потрапив концентрований напій, що містить небезпечний барвник. Він може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляється у Фейсбуці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, у цьому напої знайшли занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4R). Цей напій експортувався з Франції (виробник: GEORGES MONIN, France). Його завезли на замовлення ТзОВ "ПРОБАР" (Київ).

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У повідомленні системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) було зазначено, що цей товар був "знайдений в обігу" у м. Тернопіль".

"Відповідно до статті 20 ЗУ "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган (Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області), що передбачено частиною 3 статті 20 даного Закону, – зазначили у тернопільському обласному ГУ ДПССУ.

За даними відомства, харчова добавка E 124 (Понсо 4R) – є барвником синтетичного походження, що має яскраво-червоний колір. За своїм складом це натрієва сіль C20H11N2Na3O10S3.

"Дана добавка термостабільна, стійка до впливу світла, відновників і окислювачів. Продукти, які містять Е 124 можна піддавати будь-яким технологічним операціям (стерилізація, пастеризація, охолодження, заморожування та ін)... У США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країн, барвник E 124 входить до списку заборонених речовин, як канцероген, що може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Крім того, добавка E 124 є сильним алергеном, і може викликати анафілактичний шок, або приступ ядухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину. Харчова добавка E 124 входить у список барвників, що приводять до підвищення гіперактивності дітей", – зауважили в управлінні ДПССУ.

Нагадаємо, однією з найзапекліших вважається суперечка про те, чи краща зернова кава за розчинну та чи можна взагалі останню називати кавою. Відповіді на ці питання дав кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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