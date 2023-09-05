Можете накликати біду: які предмети варто викинути з дому
Ваш дім – це місце, де ви маєте відчувати себе комфортно та захищено. Але іноді ви можете навіть не підозрювати, що деякі предмети можуть привнести негативну енергію в наше життя.
Про це повідомили в Pixel. Зокрема, наступні речі краще викинути з дому, аби не накликати біду та негаразди:
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Розбите скло та дзеркало:
Навіть якщо тріщини чи уламки на них незначні, вони можуть нести негативну енергію та призводити до неприємностей.
Старий одяг:
Старий одяг може зберігати негативну енергію та впливати на ваше здоров'я.
Сміття в гаманці чи кишенях одягу:
Зберігання чеків, обгорток від цукерок чи інших папірців може привести до непорозумінь та фінансових проблем.
Зламана техніка:
Не рекомендується тримати неробочу техніку вдома, оскільки це може негативно впливати на ваш розвиток.
Особисті речі померлих:
Такі речі можуть нести негативну енергію та впливати на ваше здоров'я та емоційний стан.
Старе взуття:
Як і старий одяг, старе взуття може призвести до появи проблем.
Неробочий годинник:
Неробочий годинник може негативно впливати на фінансові справи. Якщо годинник зламався, краще викинути його.
Порожні пляшки:
Порожні пляшки можуть привести до бідності та фінансових проблем.
Для того, щоб ваш будинок був сповнений позитивною енергією та щастям, ретельно обирайте, які речі заслуговують на місце у вашому домі, а яких краще позбутися.
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