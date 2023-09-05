Можете накликати біду: які предмети варто викинути з дому

Ваш дім – це місце, де ви маєте відчувати себе комфортно та захищено. Але іноді ви можете навіть не підозрювати, що деякі предмети можуть привнести негативну енергію в наше життя.

Про це повідомили в Pixel. Зокрема, наступні речі краще викинути з дому, аби не накликати біду та негаразди:

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Розбите скло та дзеркало:

Навіть якщо тріщини чи уламки на них незначні, вони можуть нести негативну енергію та призводити до неприємностей.

Старий одяг:

Старий одяг може зберігати негативну енергію та впливати на ваше здоров'я.

Сміття в гаманці чи кишенях одягу:

Зберігання чеків, обгорток від цукерок чи інших папірців може привести до непорозумінь та фінансових проблем.

Зламана техніка:

Не рекомендується тримати неробочу техніку вдома, оскільки це може негативно впливати на ваш розвиток.

Особисті речі померлих:

Такі речі можуть нести негативну енергію та впливати на ваше здоров'я та емоційний стан.

Старе взуття:

Як і старий одяг, старе взуття може призвести до появи проблем.

Неробочий годинник:

Неробочий годинник може негативно впливати на фінансові справи. Якщо годинник зламався, краще викинути його.

Порожні пляшки:

Порожні пляшки можуть привести до бідності та фінансових проблем.

Для того, щоб ваш будинок був сповнений позитивною енергією та щастям, ретельно обирайте, які речі заслуговують на місце у вашому домі, а яких краще позбутися.

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