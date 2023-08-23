Можна змінити свою долю: які речі не можна викидати у сміття

Сучасний світ вкотре нагадує нам, що деякі традиції та поради з народної мудрості мають важливий сенс. Серед численних питань – правила стосовно того, що можна викидати в сміттєвий контейнер, а що ні. І хоча науковий підхід може заперечувати деякі старовинні переконання, варто враховувати, що багато з них взято із глибоких коренів народної культури.

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Волосся. За популярним народним віруванням, воно є символом сили та життєвої енергії, особливо для жінок. Викидаючи волосся, можна випадково накликати на себе біду та незгоди. Езотерики рекомендують зберігати його, щоб зберегти гармонію в житті.

Фотографії. Старовинна мудрість розповідає, що фотографії мають неймовірну силу зберігати енергію та пам'ять. На вас легко зможуть навести порчу, якщо отримають ваше фото. Також за допомогою фото можна передати хвороби людині. Тому спочатку їх варто спалити і тільки потім викидати попіл.

Дрібні гроші. Варто пам'ятати, що забуті на підлозі монети – це не просто дрібниця, а власна сила. Як вважається за народними звичаями, навіть малі монети можуть вплинути на долю. Зокрема, вони можуть спричинити фінансові проблеми та втрати.

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