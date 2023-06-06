Чи можна використовувати людські фекалії як добриво: важливі нюанси

Ідея використання відходів людської життєдіяльності як добрива не є новою. В минулому вже практикувалося використання стічних вод у Стародавній Атені, а також застосування фекалій для добрив у Японії в IX столітті. Фекальні речовини навіть продавалися, причому відходи багатших людей коштували дорожче, оскільки це свідчило про кращу якість їх харчування.

Проте з появою хімічних відходів після Другої світової війни використання фекальних добрив значно зменшилося і наразі становить менше 1%. Тому робити висновок, що людські фекалії можна використовувати як добриво, буде правильним.

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Але не можна виливати вміст вигрібних ям прямо на город. Використання чистих фекалій є дуже ризикованим, оскільки вони можуть містити хвороботворні патогени і яйця гельмінтів, тому таке застосування небезпечно для здоров'я і непридатне для досягнення гарного результату.

Що можна зробити з людських фекалій

Людські фекалії можна переробляти в компост. Фактично, саме таке застосування вже існувало для них як добрива. Компостування фекалій допомагає видалити хвороботворні бактерії та робить використання добрив більш безпечним і зручним. Запах зникає, а фекальні добрива стають гігієнічно безпечними для використання.

Щоб дезінфікувати фекальний матеріал, йому потрібна температура близько 50°C. Однак такої температури не можна досягти в чистій масі, тому фекалії компостують разом з харчовими відходами.

Для цього використовують спеціальний водонепроникний і добре провітрюваний контейнер, на дно якого кладуть шар з торфу товщиною не менше 10 см. Потім контейнер заповнюють фекальними відходами з вигрібних ям, заповнюючи його на 2/3 об'єму.

Щоб знизити вологість, фекальні відходи змішують з більш сухими матеріалами і додають компоненти, багаті на вуглець, такі як скошена трава, подрібнені гілки або солома. Зверху контейнер закривають шаром землі або торфу, щоб запобігти привабливості мух і комах. Для захисту від щурів, натягують сітку зверху. У перший тиждень компост кілька разів перемішують.

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Скільки часу потрібно для розкладу людського кала

Масу з фекалій для компостування слід зберігати принаймні рік. Світова організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує тривалість 1,5-2 роки, щоб фекальні добрива можна було використовувати безпечно.

Не можна додавати свіжі "порції" фекалій до компосту, який уже проходить процес зберігання та дезінфекції, оскільки це порушує технологію приготування добрив і негативно впливає на якість компосту.

Компост з фекалій містить значні кількості фосфору і калію. Фекальні добрива можна використовувати при посадці дерев та на квіткових грядках. Важливо не вносити занадто велику кількість компосту.

Для овочів, які споживаються у свіжому вигляді, наприклад, салат або моркву, урожай можна збирати тільки через два роки після внесення фекального компосту. Наприклад, якщо добрива були внесені восени 2023 року, то садити рослини можна буде в 2025 році. Щодо картоплі, зернових культур та ягід, можна збирати врожай протягом сезону.

Для квітів та інших рослин, які не використовуються в їжу, тривалість витримки може бути меншою.

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