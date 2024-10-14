Чи можна звільнитись з армії через хворобу дружини: пояснення юриста

Хвороба дружини не є достатньою причиною для демобілізації чоловіка з армії, навіть за наявності дитини. Щоб військовослужбовець отримав право на звільнення зі Збройних Сил України, його дружині необхідно офіційно оформити статус особи з інвалідністю.

Військовослужбовці ЗСУ мають право на демобілізацію за певних вагомих обставин. Таку інформацію надав адвокат Євген Александрович на ресурсі "Юристи.UA".

Можливість звільнення з військової служби

До правників звернувся військовий із запитанням щодо можливості залишити службу через сімейні обставини: "У моєї дружини діагностували відкриту форму туберкульозу легень. Чи можу я отримати звільнення для догляду за нашою дитиною?"

Читайте також: Нові правила бронювання затвердив Кабмін: кому не дадуть відстрочку

Коли хвороба дружини є підставою для демобілізації

Юрист роз'яснив, що сам факт захворювання дружини, навіть за наявності неповнолітньої дитини, не є достатньою підставою для звільнення чоловіка з військової служби.

"Ви зможете отримати звільнення з ЗСУ, якщо вашій дружині буде встановлено статус особи з інвалідністю", - пояснив Євген Александрович. Він додав, що дружині необхідно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) та отримати висновок про необхідність догляду.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, що робити якщо вас силою забрали до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!