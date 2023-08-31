На Бахмутському напрямку загинуло шестеро українських пілотів: подробиці трагедії

Поблизу міста Краматорськ 29 серпня впали два гелікоптери військової авіації ЗСУ, загинули шестеро пілотів, які служили у 18-й Окремій бригаді армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

Як повідомляє Суспільне, про трагедію поінформував речник 18-ї авіаційної бригади Євген Ракіта. За його словами, пілоти загинули під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

За даними Ракіти, всі загиблі пілоти були офіцерами з різних куточків України. Один з них був родом з Полтавської області. Імена загиблих "не розголошують у цілях безпеки".

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Прощання із загиблими героями відбудеться 1 вересня у Полтаві біля Свято-Успенського собору. Поховають пілотів у містах, де вони проживали.

Видання УП зазначає, що гелікоптери впали 29 серпня у Краматорському районі Донецької області, Мі-8 після катастрофи повністю знищено.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України "Порушення правил польотів або підготовки до них", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років", – пише видання.

Розслідуванням трагедії займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі "РБК-Україна" зазначив, що трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо.

Попередньо, російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку, аби убезпечитися від імовірного ураження.

"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35", – розповів Євлаш.

Він зауважив, що "працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом".

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Пілотів, які загинула на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм присвоїли нові військові звання.

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