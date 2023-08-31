На Бахмутском направлении погибли шесть украинских пилотов: подробности трагедии

Вблизи города Краматорск 29 августа упали два вертолета военной авиации ВСУ, погибли шесть пилотов, служивших в 18-й Отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского.

Как сообщает Общественное, о трагедии проинформировал представитель 18-й авиационной бригады Евгений Ракита. По его словам, пилоты погибли во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

По данным Ракиты, все погибшие пилоты были офицерами из разных уголков Украины. Один из них был родом из Полтавской области. Имена погибших "не разглашаются в целях безопасности".

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Прощание с погибшими героями состоится 1 сентября в Полтаве у Свято-Успенского собора. Похоронят пилотов в городах, где они проживали.

Издание УП отмечает, что вертолеты упали 29 августа в Краматорском районе Донецкой области, Ми-8 после катастрофы полностью уничтожены.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", наказуемое лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет", – пишет издание.

Расследованием трагедии занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "РБК-Украина" отметил, что трагедия произошла в Краматорском районе, но в результате чего не известно.

Предварительно, российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы уберечься от вероятного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был враждебный истребитель Су-35", – рассказал Евлаш.

Он отметил, что "работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно впоследствии".

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

Пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа, представили к государственным наградам. Также им присвоили новые воинские звания.

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