На що звернути увагу при виборі захисного екрану для смартфона та планшета

Як вибрати якісну захисну плівку для екранів телефонів та планшетів

Якщо у вас є планшет або смартфон з великим екраном, то його слід захистити від механічних пошкоджень. Вони надзвичайно тонкі, гладкі та неймовірно зручні, тому подряпини можуть з'явитись випадково під час роботи. До того ж ці гаджети вкрай вразливі до пошкоджень у разі падіння.

Захисні плівки та додаткове скло може захистити екрани приладів від тріщин. Але важливо знати на що саме звернути увагу, щоб обрати найкращий захисний екран для ваших гаджетів. Ми зібрали основні ключові фактори, про які слід подумати перш ніж купувати захисні плівки для екранів.

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Якість матеріалу – для захисних екранів зазвичай використовуються однакові матеріали, але все ж існує різниця в їхній якості. Скло може бути дорожче, але мати кращий захист та його легше мити.Водночас дешевший пластик не забезпечує такого захисту, як дорогий та якісний, а процес очищення може бути набридливим;

Правильний розмір – захисна плівка має покривати весь екран. Тому важливо визначити, чи призначений конкретний виріб для покриття всієї поверхні саме вашого пристрою. Краще обирати захисні плівки та скло під певну модель гаджета;

– захисна плівка має покривати весь екран. Тому важливо визначити, чи призначений конкретний виріб для покриття всієї поверхні саме вашого пристрою. Краще обирати захисні плівки та скло під певну модель гаджета; Довговічність – захисні плівки та скло мають забезпечувати достатній та надійний захист пристроїв. Ви можете перевірити міцність захисту, кинувши його на підлогу. Скляні екрани можуть тріснути, якщо їх упустити декілька разів. При цьому пластикова плівка не тріскається взагалі, але може відклеїтися, після чого вже не захистить ваш телефон від падіння;

Дизайн – найкращі захисні плівки для екранів відрізняються за дизайном. Деякі не закривають кнопки, камеру та інші прилади. Часто ці вирізи на пристроях пов’язані зі скляними захисними екранами. Окрім цього, захисне скло може мати різну товщину. Чим товще скло, тим краще захист. Але через це може постраждати відгук на дотики до сенсорного екрана;

– найкращі захисні плівки для екранів відрізняються за дизайном. Деякі не закривають кнопки, камеру та інші прилади. Часто ці вирізи на пристроях пов’язані зі скляними захисними екранами. Окрім цього, захисне скло може мати різну товщину. Чим товще скло, тим краще захист. Але через це може постраждати відгук на дотики до сенсорного екрана; Функція антивідблиску – на смартфони зазвичай встановлюють скляні та пластикові екранами, вони повинні мати функцію антивідблиску. AR-покриття розроблено для послаблення або запобігання прямого попадання світла в очі;

– на смартфони зазвичай встановлюють скляні та пластикові екранами, вони повинні мати функцію антивідблиску. AR-покриття розроблено для послаблення або запобігання прямого попадання світла в очі; Функція Ultra-Clear – під час користування гаджетами, на екрані можуть з’явитися плями, подряпини та відбитки пальців. На краях також може бути пил, крихти та інші речі, які можуть застрягти. Екран треба періодично чистити, але хороший захисний екран повинен забезпечувати відмінну прозорість протягом тривалого періоду часу, перш ніж його потрібно буде очищати.

Нагадаємо, відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

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