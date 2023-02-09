На что обратить внимание при выборе защитного экрана для смартфона и планшета

Если у вас есть планшет или смартфон с большим экраном, его следует защитить от механических повреждений. Они очень тонкие, гладкие и невероятно удобные, поэтому царапины могут появиться случайно во время работы. К тому же, эти гаджеты крайне уязвимы к повреждениям в случае падения.

Защитная пленка и дополнительное стекло могут защитить экраны приборов от трещин. Но важно знать, на что именно обратить внимание, чтобы выбрать лучший защитный экран для ваших гаджетов. Мы собрали основные ключевые факторы, о которых следует подумать, прежде чем покупать защитные пленки для экранов.

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Качество материала – для защитных экранов обычно используются одинаковые материалы, но все же существует разница в их качестве. Стекло может быть дороже, но иметь лучшую защиту и его легче мыть.

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Правильный размер – защитная пленка должна покрывать весь экран. Поэтому важно определить, предназначено ли конкретное изделие для покрытия всей поверхности вашего устройства. Лучше выбирать защитные плёнки и стекло под определенную модель гаджета;

– защитная пленка должна покрывать весь экран. Поэтому важно определить, предназначено ли конкретное изделие для покрытия всей поверхности вашего устройства. Лучше выбирать защитные плёнки и стекло под определенную модель гаджета; Долговечность – защитные пленки и стекло должны обеспечивать достаточную и надежную защиту устройств. Вы можете проверить прочность защиты, бросив его на пол. Стеклянные экраны могут треснуть, если их упустить несколько раз. При этом пластиковая плёнка не трескается вообще, но может отклеиться, после чего уже не защитит ваш телефон от падения;

Дизайн – самые лучшие защитные пленки для экранов отличаются по дизайну. Некоторые не закрывают кнопки, камеру и другие приборы. Часто эти вырезы на устройствах соединены со стеклянными защитными экранами. Кроме того, защитное стекло может иметь разную толщину. Чем толще стекло, тем лучше защита. Но из-за этого может пострадать отклик на прикосновения к сенсорному экрану;

– самые лучшие защитные пленки для экранов отличаются по дизайну. Некоторые не закрывают кнопки, камеру и другие приборы. Часто эти вырезы на устройствах соединены со стеклянными защитными экранами. Кроме того, защитное стекло может иметь разную толщину. Чем толще стекло, тем лучше защита. Но из-за этого может пострадать отклик на прикосновения к сенсорному экрану; Функция анти-блик – на смартфоны обычно устанавливают стеклянные и пластиковые экраны, они должны иметь функцию анти-блик. AR-покрытие разработано для ослабления или предотвращения прямого попадания света в глаза;

– на смартфоны обычно устанавливают стеклянные и пластиковые экраны, они должны иметь функцию анти-блик. AR-покрытие разработано для ослабления или предотвращения прямого попадания света в глаза; Функция Ultra-Clear – при использовании гаджетов на экране могут появиться пятна, царапины и отпечатки пальцев. На краях также могут быть пыль, крошки и другие вещи, которые могут застрять. Экран нужно периодически чистить, но хороший защитный экран должен обеспечивать отличную прозрачность в течение длительного времени, прежде чем его нужно будет очищать.

Напомним, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

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