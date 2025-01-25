За яких підстав можуть припинити виплату пенсії: відповідь ПФУ

Виплату пенсії можуть припинити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або суду. Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як пояснили у Пенсійному фонді, стаття 49 цього закону визначає такі підстави для припинення пенсійних виплат:

якщо пенсія була призначена на основі документів із недостовірними даними;

у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

за заявою пенсіонера про припинення виплат у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим відповідно до закону;

при наданні пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин (відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин");

якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом шести місяців поспіль;

у разі непроходження фізичної ідентифікації, якщо це передбачено законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (наприклад, невизнання особи з інвалідністю, працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на посаду, яка дає право на таку пенсію, чи завершення навчання дітей, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника).

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Як поновити виплати

Виплату пенсії поновлюють за рішенням територіального органу ПФУ протягом 10 днів після з’ясування обставин та підтвердження умов для відновлення. Для цього пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, пред’явити документи, що посвідчують особу, та подати відповідну заяву.

Громадяни, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та ще три місяці після його завершення можуть надіслати заяву та необхідні документи поштою.

Як зазначили у фонді, у разі виявлення недостовірних даних у документах, на підставі яких була призначена або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави виплат переглядають без урахування таких даних.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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