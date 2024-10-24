На яку пенсію можуть розраховувати люди з 3 групою інвалідності

Розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю III групи в Україні визначається на основі кількох факторів, зокрема базової вікової пенсії та встановленої групи інвалідності.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, особи з III групою інвалідності отримують 50% від стандартної вікової пенсії. Проте існують особливі категорії громадян, для яких передбачено інші схеми розрахунку. Про це пише 24 tv.ua.

Зокрема, військовослужбовці, які отримали інвалідність під час бойових дій, мають право на пенсію у розмірі 60% від їхньої офіційної заробітної плати.

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Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС передбачено два варіанти розрахунку пенсії:

- На основі п'ятикратного розміру мінімальної зарплати (станом на початок поточного року)

- За середньою зарплатою за період роботи в зоні відчуження (1986-1990 роки)

Наразі встановлено такі мінімальні пенсійні виплати:

- I група інвалідності – від 2 760 грн

- II та III групи (непрацюючі) – від 2 520 грн

- II та III групи (працюючі) – від 2 093 грн

Остаточний розмір виплат залежить від групи інвалідності та працевлаштування особи.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно.

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