На росії солдата повернули на фронт після того, як вирізали нирку (перехоплення)

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового. Окупант скаржиться, що військове командування рф повертає на фронт солдатів з тяжкими пораненнями.

Зокрема, одного з росіян повернули на передову після того, як вирізали нирку. Про це повідомили на каналі ГУР у Telegram.

Зокрема, російський військовий розповів, що його товариша по службі важко поранили, через що йому довелося вирізати нирку. Втім, вже за два місяці командування відправило його назад на фронт.

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"Одному нашому знайомому товаришу вирізали нирку... Осколком поранили. Відпустили додому, ну як додому, вдома просидів два місяці, потім зателефонували і знову забрали з однією ниркою", – розповів росіянин.

Він скаржиться, що поранення солдата не задокументували, тому швидко відправили назад воювати.

"Хто робив операцію – взагалі невідомо. Вирізали нирку в Ясинуватій, відвезли потім відлежатись до Донецька", – додав окупант.

Нагадаємо, на іншому перехопленні окупант скаржиться на велику кількість брехні від кремлівських пропагандистів.

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