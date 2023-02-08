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Війна в Україні

На росії солдата повернули на фронт після того, як вирізали нирку (перехоплення)

Максим Карпенко

На росії солдата повернули на фронт після того, як вирізали нирку (перехоплення)

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового. Окупант скаржиться, що військове командування рф повертає на фронт солдатів з тяжкими пораненнями.

Зокрема, одного з росіян повернули на передову після того, як вирізали нирку. Про це повідомили на каналі ГУР у Telegram.

Зокрема, російський військовий розповів, що його товариша по службі важко поранили, через що йому довелося вирізати нирку. Втім, вже за два місяці командування відправило його назад на фронт.

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"Одному нашому знайомому товаришу вирізали нирку... Осколком поранили. Відпустили додому, ну як додому, вдома просидів два місяці, потім зателефонували і знову забрали з однією ниркою", – розповів росіянин.

Він скаржиться, що поранення солдата не задокументували, тому швидко відправили назад воювати.

"Хто робив операцію – взагалі невідомо. Вирізали нирку в Ясинуватій, відвезли потім відлежатись до Донецька", – додав окупант.

Нагадаємо, на іншому перехопленні окупант скаржиться на велику кількість брехні від кремлівських пропагандистів.

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