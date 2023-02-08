На россии солдата вернули на фронт после того, как вырезали почку (перехват)

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного. Оккупант жалуется, что военное командование России возвращает на фронт солдат с тяжелыми ранениями.

В частности, одного из россиян вернули на передовую после вырезания почки. Об этом сообщили на канале ГУР в Telegram.

В частности, российский военный рассказал, что его сослуживца тяжело ранили, из-за чего ему пришлось вырезать почку. Впрочем, уже через два месяца командование отправило его обратно на фронт.

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"Одному нашему знакомому товарищу вырезали почку... Осколком ранили. Отпустили домой, ну как домой, дома просидел два месяца, потом позвонили по телефону и снова забрали с одной почкой", – рассказал россиянин.

Он жалуется, что ранения солдата не задокументировали, потому быстро отправили обратно воевать.

"Кто делал операцию – вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлежаться в Донецк", – добавил оккупант.

Напомним, на другом перехвате оккупант жалуется на большое количество лжи от кремлевских пропагандистов.

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