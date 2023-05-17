На росії заявили, що одним 'Кинджалом' знищили п'ять установок Patriot: мережа вибухнула коментарями

Російське Міністерство оборони заявило про знищення ракетою "Кинджал" п'яти ЗРК Patriot. Йдеться про ракетний удар 16 травня.

Окрім цього, росіяни буцімто ще й ліквідували РЛС. Про це повідомляють росЗМІ із цитуванням Міноборони рф.

"Внаслідок удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" 16 травня в Києві було уражено та повністю знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу PATRIOT виробництва США", – йдеться у повідомленні.

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У мережі одразу ж відреагували на таку заяву. Частина користувачів почала сміятися з абсурдності інформації, дехто жартував, що збили ще 1000 "Байрактарів" та взяли у полон 5 Зеленських.

Втім, деякі росіяни настільки вірять пропаганді, що не сумніваються у переможній новині.

Примітно, що напередодні глава відомства Шойгу заявляв, що росіяни не запускали 6 "Кинджалів" по Києву. Такою була його реакція на інформацію про збиття українською ППО ворожих ракет та дронів.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня українські військові збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів". Дещо згодом спікер російського Міноборони Ігор Конашенков заявив, що "Кинджал" влучив по Patriot.

Українське Міноборони висміяло мрії окупантів, а видання CNN заявило, що одна з систем зазнала мінімального пошкодження.

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