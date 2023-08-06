На щит монумента 'Батьківщини-мати' встановили тризуб (фото)

6 серпня в Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили український тризуб. Він замінив демонтований герб СРСР.

Український герб мали встановити увечері 5 серпня, однак через сильний вітер процес відклали.

Наразі спеціалісти вже закріпили тризуб на щиті та завершують роботи, які мають закінчитися до 24 серпня, коли Україна святкуватиме День незалежності.

Читайте також: Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для "Батьківщини-матері" (відео)

Довідка: Монумент Батьківщина-мати у Києві – це найбільший монумент в Україні та один із найвищих пам’ятників у світі. Він розташований на правому березі Дніпра, на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни.

Він був побудований у 1981 році на честь перемоги союзних військ у Великій Вітчизняній війні. Монумент має висоту 102 метри (включаючи меч) і важить 560 тонн. Скульптура зображує жінку, що тримає в руці меч і щит. На щиті було зображення герба СРСР, а на мечі – дата початку і закінчення Великої Вітчизняної війни.

Усередині монументу розташований музей, який розповідає про історію Великої Вітчизняної війни. Також на вершині монумента є оглядовий майданчик, з якого відкривається панорамний вид на Київ.

Нагадаємо, за рішення щодо заміни герба на монументі "Батьківщина-мати" українці ухвалювали голосуванням у "Дії".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!