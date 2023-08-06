На щит монумента ''Батькивщины-мать'' установили трезуб (фото)

6 августа в Киеве на монумент "Батькивщина-мать" установили украинский трезубец. Он сменил демонтированный герб СССР.

Украинский герб должны были установить вечером 5 августа, однако из-за сильного ветра процесс отложили.

Специалисты уже закрепили трезубец на щите и завершают работы, которые должны закончиться до 24 августа, когда Украина будет праздновать День независимости.

Видео дня

Читайте также: Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для "Батькивщины-матери" (видео)

Справка: Монумент Родина-мать в Киеве – самый большой монумент в Украине и один из самых высоких памятников в мире. Он находится на правом берегу Днепра, на территории Национального музея истории Великой Отечественной войны.

Он был построен в 1981 г. в честь победы союзных войск в Великой Отечественной войне. Монумент имеет высоту 102 метра (включая меч) и весит 560 тонн. Скульптура изображает женщину, держа в руке меч и щит. На щите было изображение герба СССР, а на мече – дата начала и окончания Великой Отечественной войны.

Внутри монумента расположен музей, рассказывающий об истории Великой Отечественной войны. Также на вершине монумента есть смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Киев.

Напомним, за решение о замене герба на монументе "Батькивщина-мать" украинцы принимали голосованием в "Дії".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!