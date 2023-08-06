На щит монумента ''Батьківщини-мати'' встановили тризуб (фото)

6 серпня в Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили український тризуб. Він замінив демонтований герб СРСР.

Український герб мали встановити увечері 5 серпня, однак через сильний вітер процес відклали.

Наразі спеціалісти вже закріпили тризуб на щиті та завершують роботи, які мають закінчитися до 24 серпня, коли Україна святкуватиме День незалежності.

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Довідка: Монумент Батьківщина-мати у Києві – це найбільший монумент в Україні та один із найвищих пам’ятників у світі. Він розташований на правому березі Дніпра, на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни.

Він був побудований у 1981 році на честь перемоги союзних військ у Великій Вітчизняній війні. Монумент має висоту 102 метри (включаючи меч) і важить 560 тонн. Скульптура зображує жінку, що тримає в руці меч і щит. На щиті було зображення герба СРСР, а на мечі – дата початку і закінчення Великої Вітчизняної війни.

Усередині монументу розташований музей, який розповідає про історію Великої Вітчизняної війни. Також на вершині монумента є оглядовий майданчик, з якого відкривається панорамний вид на Київ.

Нагадаємо, за рішення щодо заміни герба на монументі "Батьківщина-мати" українці ухвалювали голосуванням у "Дії".

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