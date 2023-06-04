На Трійцю ворог атакував Київ дронами та крилатими ракетами: ППО ліквідувала всі цілі

У ніч на 4 червня ворог вкотре атакував Київ. На Трійцю росіяни вирішили завдати ударів іранськими дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, сьогодні вночі росіяни атакували Україну із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та іранськими дронами.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах", зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

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У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що з першої години ночі до 4 години ранку ворог запустив по Україні п’ять іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з Брянської області. Також було випущено шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію).

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 2 червня росіяни атакували столицю 15 крилатими ракетами і 18 "Шахедами", українська ППО знищила всі ворожі цілі.

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