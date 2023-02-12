Розпочнеться інтенсивна магнітна буря: вчені дали прогноз на третій тиждень лютого

Третій тиждень лютого обіцяє бути відносно спокійним на початку, проте вже наприкінці очікується інтенсивна магнітна буря. Вчені опублікували прогноз з точними датами та показниками на цей період.

У понеділок, 13 лютого, очікується буря з показником у 3 бали, повідомляє Meteoagent. У вівторок, 14 лютого, інтенсивність опуститься до 2 балів. На такому ж рівні він протримається ще 15, 16 та 17 лютого, проте вже 18 лютого потужність бурі почне зростати. У неділю, 19 лютого, очікується інтенсивна буря з показником у 4 бали. Вона буде тривалою і перейде на четвертий тиждень лютого.

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Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання. Як правило, це проблеми з кровоносною системою, судинами, серцем, в тому числі через стрес і малорухливий спосіб життя.

Також метеозалежними можуть бути:

хворі на респіраторні захворювання та астматики;

люди з атеросклерозом;

люди з болями в суглобах або переломами кісток;

люди з розладами нервової системи.

Організм таких людей ослаблений, а значить, витрачає більше енергії на адаптацію до змін. В результаті виникають негативні фізичні, психічні чи інші відчуття.

Не потрібно просто сидіти та чекати, поки коливання знайдуть на вас вплив. Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

Намагайтесь знизити рівень стресу. Менше реагуйте на подразники, сконцентруйтеся на позитивних думках та подіях.

Варто приділити час своєму фізичному стану. Робіть легку ранкову зарядку в ліжку, а протягом дні не забувайте періодично гуляти та робити легеньку розтяжку для м’язів. Більше дихайте свіжим повітрям.

Пам’ятайте про підтримання водного балансу. Поставте пляшку з водою поруч і пийте протягом дня, коли ваш організм відчує жагу. В зимовий час можете використовувати термокружку, аби вода довше зберігалася теплою і її було комфортно пити.

Додайте до раціону більше корисних овочів та зелені. Особливо в холодний період варто підтримувати свій організм в тонусі.

Намагайтесь не вживати багато кави та спробуйте менше палити цигарок.

Лягайте спати вчасно, і спіть не менше 7 годин, аби організм міг відновити сили для наступного дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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