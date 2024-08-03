Нардеп пояснив, чи планують в Україні ввести електронні повістки

В Україні триває мобілізація. Чимало людей турбує питання запровадження електронних повісток.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні не плануються повістки в електронному форматі. В інтерв’ю Oboz.ua він наголосив, що для цього через відсутні юридичні підстави.

"Це поки що не планується. Немає юридичних підстав, для цього необхідно вносити зміни до закону. Але позиція президента, Міністерства оборони, Верховної Ради, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки – жодних повісток в електронному форматі не повинно бути", – зазначив він.

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Додамо, раніше у Міноборони України заявили, що не планують запроваджувати електронні повістки у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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