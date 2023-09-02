Народні методи, за допомогою яких постільна білизна завжди пахнутиме

Кожному подобається лягати спати на постільну білизну, яка приємно пахне. А чи знали ви, що постіль може постійно мати солодкий аромат?

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що досягти такого ефекту дуже просто і без особливих зусиль.

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Ваша шафа, де знаходяться наволочки та простирадла, може стати справжнім джерелом приємного аромату. Для цього вам потрібно взяти баночку з содою або сіллю і додати кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії. Результат вас приємно здивує – ваша шафа завжди буде наповнена чистотою і свіжістю.

Такий запас "аромату" може протриматися протягом 3-4 тижнів, після чого можна оновити компоненти. Також, якщо бажаєте змінити аромат, замість олії ви можете використовувати каву або корицю.

І є ще один дуже ефективний спосіб створення аромату в шафі. Поставте шматочок запашного мила на поличку. Важливо, щоб мило не торкнулося речей, щоб уникнути плям. Аби аромат був ще насиченішим, деякі господині радять натерти мило на терці і перекласти в чашку, яку слід також розмістити в шафі. Через кілька днів ваша постільна білизна буде мати приємний та особливий аромат.

Крім цього, ви можете відмовитися від кондиціонера в процесі прання, адже аромат свіжості вже гарантований. Також ви зможете суттєво зекономите кошти.

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