Порушення правил військового обліку: яке майно можуть конфіскувати у військовозобовʼязаного

У разі порушення правил військового обліку та несплати відповідного штрафу, порушникам загрожує арешт банківських рахунків і майна — зокрема житла та авто. У період воєнного стану порушення правил військового обліку карається штрафом від 17 000 до 25 500 грн (ст. 210, 210-1 КУпАП).

Сплатити штраф потрібно протягом 15 днів з моменту отримання постанови. Якщо штраф оскаржувався — упродовж 15 днів після рішення про відмову в задоволенні скарги. Про це в коментарі ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Важливо: після оплати потрібно обов’язково надіслати квитанцію до районного ТЦК та СП, який наклав штраф.

Що буде, якщо штраф не сплатити

У разі несплати, ТЦК та СП передає постанову державному виконавцю. Тоді:

розмір штрафу подвоюється — від 34 000 до 56 000 грн;

додаються витрати виконавчого провадження;

державний виконавець може арештувати банківські рахунки та майно (рухоме й нерухоме);

арешт проводиться з можливістю подальшого продажу цього майна.

Як саме відбувається арешт

Арешт накладається шляхом винесення постанови про:

арешт коштів або майна боржника;

опис і арешт майна.

Сума арешту враховує: штраф, виконавчий збір та витрати виконавчого провадження.

Яке майно не можуть конфіскувати

Згідно із законом, не підлягають арешту або примусовому продажу:

предмети повсякденного вжитку (посуд, білизна, гігієнічні засоби, одяг, взуття, речі дітей);

ліки, окуляри, інші медичні засоби;

мінімальний набір меблів і техніки: 1 ліжко, стілець, стіл, шафа, холодильник, телевізор, ПК — на сім’ю; мобільний телефон — на кожного;

запаси їжі та води на 3 місяці або кошти на їх придбання (в межах 3 мінімальних зарплат на людину);

предмети релігійного чи професійного призначення, якщо вони — єдине джерело доходу;

паливо для приготування їжі та опалення в опалювальний сезон;

обмежена кількість домашніх тварин (одна худоба, дві пари кролів, 5 птахів) і корми для них;

інвентар і насіння для індивідуального сільського господарства;

засоби реабілітації та автомобілі, надані за медичними показаннями;

нагороди, ордени, призи.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Чи можуть забрати квартиру або будинок

Якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн, єдине житло та земельна ділянка під ним не підлягають стягненню.

У разі, якщо борг перевищує цю суму і в боржника немає іншого майна чи коштів:

стягнення накладається спершу на інші об'єкти: земельні ділянки, гаражі, незавершене будівництво;

житло, в якому боржник проживає постійно, вилучається лише як останній захід.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!