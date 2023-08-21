Нацгвардійці знайшли у кущах зенітну установку окупантів та знищили її (відео)

Українські військові продовжують методично знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідації підлягає військова техніка окупантів.

Бійці 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" виявили та знищили зенітну установку росіян. Про це повідомили у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Ворог мав надію заховати зенітну установку в кущиках, проте наші аеророзвідники 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу "Рубіж" її відшукали", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили установку окупантів, яку росіяни намагалися заховати у кущах. На наступних кадрах видно точне влучання ударного дрона та густий стовбур диму.

Точний час та місце знищення зенітної установки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські захисники знищили одразу дві "жирні цілі" ворога. Було ліквідовано самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та модернізовану самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

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