Призначення субсидії за кількістю членів домогосподарств: в ПФУ назвали правильну дату

На яку дату враховується кількість осіб у домогосподарстві під час призначення субсидії

Українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Важливо знати, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства при призначенні субсидії.

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Інформацію надала адміністрація Пенсійного фонду України. Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, що залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Одним із ключових питань є визначення кількості членів домогосподарства, адже це має прямий вплив на розрахунок субсидії. Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Тобто, призначаючи житлову субсидію, враховується кількість членів домогосподарства на початок місяця, з якого розпочинається період призначення субсидії. Наприклад, якщо субсидію призначено з липня 2023 року, то кількість членів домогосподарства буде враховуватись станом на 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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