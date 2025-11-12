Накличете біду: який колір заборонено одягати на Новий Рік-2025

Питання вибору вбрання для святкування Нового року є досить важливим і виходить далеко за межі звичайних естетичних вподобань. Від кольору та стилю вашого одягу може залежати енергетичне налаштування наступного року, стверджують астрологи та експерти з фен-шуй.

У 2025 році символом стане Дерев'яна змія, яка уособлює гармонію, мудрість і спокій. Тому при виборі святкового вбрання варто бути особливо уважним. Зокрема, категорично не рекомендується використовувати яскраві червоні кольори, адже вони символізують вогонь та агресію, що входить у протиріччя з природою змії. Про це пише 5 ua.

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Червоний колір, який традиційно асоціюється з силою, енергією та пристрастю, може викликати небажані конфлікти та напруженість. Експерти радять зупинити свій вибір на більш спокійних і гармонійних відтінках. Найкращими кольорами для новорічного вбрання у 2025 році вважаються зелений, смарагдовий, коричневий, бежевий, золотий та сріблястий.

Особливу увагу слід приділити фасону та текстурі вбрання. Перевага надається м'яким, елегантним силуетам, які не порушують внутрішню гармонію символу року. Це стосується не лише верхнього одягу, але й білизни - рекомендується віддавати перевагу пастельним і нейтральним відтінкам.

Важливо пам'ятати, що правильно вибраний колір та стиль одягу може не лише підкреслити вашу індивідуальність, але й привернути позитивну енергію, удачу та спокій у наступному році. Тому підхід до вибору новорічного вбрання варто зробити максимально усвідомленим і переважати гармонію над показною розкішшю.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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