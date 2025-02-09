Названо повний перелік пільг для громадян, яким виповниться 60 років у 2025

Державна соціальна політика України у 2025 році передбачає допомогу найвразливішим верствам населення, зокрема пенсіонерам. Тому громадяни, які досягнуть 60-річного віку впродовж цього року, матимуть право на низку державних пільг.

Які саме пільги будуть доступні для українців старше 60 років, розповідає команда UAportal спільно з "Новини.LIVE". Так, у 2025 році українці, які досягли 60-річного віку та мають не менше 32 років страхового стажу, зможуть завершити свою трудову діяльність. Після оформлення пенсії вони матимуть право на такі пільги:

Комунальні пільги та субсидії

Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та раніше працювали у сфері освіти, культури або медицини, можуть скористатися повною компенсацією витрат на комунальні послуги. Інші громадяни похилого віку мають право подати заявку на субсидію, розмір якої визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

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Безплатний проїзд

Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, за винятком таксі та метро, а також мають право на безоплатний проїзд у приміських автобусах і електричках. Окрім цього, для них передбачена можливість безкоштовного паркування на платних стоянках.

Знижка на автострахування

Пенсіонери, які володіють автомобілем із об’ємом двигуна до 2500 куб. см або оснащеним електродвигуном потужністю до 100 кВт, мають можливість оформити автострахування зі знижкою 50%.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери мають право на безкоштовні або юридичні послуги зі знижкою, зокрема отримання консультацій, підготовку необхідних документів та іншу правову підтримку.

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Звільнення від земельного податку

Власники земельних ділянок встановленого розміру можуть отримати звільнення від сплати земельного податку, зокрема якщо земля використовується для садівництва, дачного господарства або житлового будівництва. Пільга поширюється на ділянки в межах таких значень:

До 0,12 га — для садівництва.

До 0,10 га — для дачних потреб.

До 0,01 га — для будівництва гаража.

До 0,10 га — для будівництва в містах.

До 0,15 га — для будівництва у селищах міського типу.

До 0,25 га — для будівництва житлового будинку в селі.

До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили підхід та критерії для нарахування пільг на житлово-комунальні послуги.

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