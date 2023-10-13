Названо 5 кімнатних рослин, які приваблюють багатство у будинок
Багато хто з нас вірить, що грошове дерево притягує до будинку багатство. Та, як виявляється, таких “чарівних" рослин є аж 5. Розглянемо кожну з них.
Про це пише Ukr.media.
Пахіра (Грошове дерево)
Вважається символом процвітання, багатства, удачі та позитивної енергії.
Нефритове дерево
Зазвичай називається грошовим деревом через своє листя, що нагадує монети. В фен-шуй вважається символом удачі, успіху та матеріального добробуту.
Кімнатний бамбук
Особливо добре для фінансового благополуччя. Ця рослина приносить не лише багатство, але й позитивну енергію та сприяє особистому зростанню.
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Тещин язик (Сансевієрія)
Приваблює успіх і багатство в будинок, а також сприяє створенню гармонійної та здорової атмосфери.
Філодендро
Ця невибаглива рослина пов'язана з вогненною стихією в фен-шуй і може символізувати славу.
Ці рослини відомі не лише своєю природною красою, але й символічним значенням, яке вони приносять в дім, залучаючи багатство та позитивну енергію.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
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