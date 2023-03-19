Названо місяць, у який українці мають погасити борги за комуналку, щоб отримати субсидію

Коли потрібно сплатити борги за комунальні послуги, щоб отримати субсидію

Для господарств, що отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні цього року. Однак, з травня буде можливість отримати субсидію наступного періоду, який триватиме до квітня 2024 року. Проте, є одна умова – необхідно мати відсутність заборгованості. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень)", – йдеться у повідомленні.

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Для призначення субсидії на неопалювальний сезон потрібно:

погасити заборгованість;

укласти договір з надавачами житлово-комунальних послуг про реструктуризацію боргу;

надати документальне підтвердження оскарження заборгованості в судовому порядку.

"Тому звертаємо увагу отримувачів житлової субсидії на необхідність здійснення розрахунків з надавачами житлово-комунальних послуг до травня", – наголосили у міністерстві.

Нагадують громадянам, які ще не отримують житлову субсидію, що з 1 грудня 2022 року їх призначення здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом.

"Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації", – додали у Мінсоцполітики.

Проте, також залишилася можливість звернення до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, а також через Портал Дія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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