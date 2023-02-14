"Не про все можна повідомляти публічно": Зеленський заінтригував результатами Рамштайну
У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати засідання.
За його словами, не про всі результати зараз можна говорити публічно. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
Президент наголосив, що партнери підтримали значну частину домовленостей, однак зараз їх краще не озвучувати.
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"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", – зазначив Зеленський.
Водночас він поділився тим, що західні партнери підтвердили надання більшої кількості ППО, танків, артилерії та снарядів. Також на засіданні погодили більше навчання наших військових.
Нагадаємо, раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.
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