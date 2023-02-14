'Не про все можна повідомляти публічно': Зеленський заінтригував результатами Рамштайну

У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати засідання.

За його словами, не про всі результати зараз можна говорити публічно. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Президент наголосив, що партнери підтримали значну частину домовленостей, однак зараз їх краще не озвучувати.

Читайте також: Що отримає Україна за підсумками "Рамштайн-8"

"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", – зазначив Зеленський.

Водночас він поділився тим, що західні партнери підтвердили надання більшої кількості ППО, танків, артилерії та снарядів. Також на засіданні погодили більше навчання наших військових.

Нагадаємо, раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!