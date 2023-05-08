Не робіть помилок: названі місця у будинку, де не варто встановлювати Wi-Fi роутер

Якщо ви помічаєте, що у вас поганий інтернет-зв'язок вдома, й сигнал Wi-Fi іноді зникає, варто перевірити місце, де ви встановили роутер. Якщо це кухня, то потрібно негайно перемістити ваш роутер в інше місце.

З'ясувалося, що розташування роутера є ключовим елементом для якісного підключення до Інтернету в будинку. Щоб максимально використати швидкість маршрутизатора, варто його правильно розташувати.

Чому роутеру не місце на кухні:

Більшість електронних приборів, що є на кухні, можуть заважати сигналу Wi-Fi. Тік, роутер не має бути поруч з мікрохвильовою піччю, або знаходитися біля металевих предметів (плита, витяжка, холодильник).

Також не варто розташовувати роутер поблизу дзеркал – вони можуть "ламати" хвилі Wi-Fi.

"Ворогом" для вашого роутера є також акваріуми. Вони також можуть блокувати передачу сигналу або "зашифровувати" його.

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У якій кімнаті варто розміщувати роутер, щоб мати хороший сигнал Wi-Fi:

Обирайте приміщення, яке знаходиться посередині будинку, яке не містить електроніки (або мінімум різноманітних приладів).

Щоб сигнал Wi-Fi добре приймався, пристрій необхідно розмістити так, щоб його хвилі рівномірно поширювалися по всьому будинку.

Якщо ви не маєте інших варіантів, ніж розмістити роутер на кухні, спробуйте встановити підсилювачі для покращення сигналу Wi-Fi. Встановивши їх, ви зможете розширити прийом Wi-Fi в будинку, навіть якщо ви знаходитеся далеко від маршрутизатора.

Також можна розширити радіус дії Wi-Fi за допомогою інших пристроїв, таких як дротові точки доступу – вони як і підсилювачі, діють як розширення дії маршрутизатора.

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