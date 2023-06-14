Не тільки консервація в банках: Як червневі овочі, фрукти та ягоди можна зберегти до зими

Які овочі, фрукти та ягоди можна законсервувати, заморозити, засолити та засушити на зиму

З початком літа настає час заготівлі продуктів на зиму. Минула зима навчила нас, наскільки важливо мати запаси продуктів, які допоможуть пережити навіть найважчі дні.

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З кінця травня і на початку червня починає з'являтися перша свіжа зелень, ранні овочі, фрукти та ягоди. Сезонні продукти мають короткий термін зберігання, тому саме в червні потрібно дбати про створення запасів.

Нижче представлені методи заготівлі продуктів на зиму:

Консервація: продукти піддаються термічній обробці, що збільшує їх тривалість зберігання, але може зменшити кількість корисних мікроелементів та вітамінів; Засолювання, квашення та маринування: ці методи чудово підходять для тривалого зберігання продуктів, але не всі овочі та фрукти піддаються такій обробці; Заморожування: найпростіший спосіб зберегти свіжість продуктів разом із вітамінами. Проте не всі овочі та фрукти підходять для заморожування; Засушування: вся волога видаляється з продуктів, що дозволяє зберігати їх довгий час.

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Розглянемо, що саме можна заготувати на зиму у червні:

Зелень: можна засушити, заморозити або консервувати за допомогою солі. У середині червня вже досить багато кропу, петрушки, черемші та щавлю; Кабачки: перший літній овоч, який можна підготувати на зиму. Кабачки можна маринувати, солити або консервувати у банках. Також можна приготувати кабачкову ікру; Ягоди: у червні можна заготувати полуницю, малину, суницю, черешню та шовковицю на зиму. З них можна зробити варення, компот або заморозити ягоди порціями; Листя молодої кропиви: можна заморозити або засушити; Петрушка, кінза, листя селери, кріп: можна заморозити, засушити або засолити; Черемша та папороть: можна засолити; Щавель: можна консервувати або заморозити; Ранні гриби: можна засолити; Кульбаби: можна варити; Черешня: можна приготувати компот, варення або заморозити; Полуниця: можна приготувати компот, джем або заморозити; Малина: можна приготувати варення, компот, джем, повидло або заморозити; Зелений горошок: можна заморозити; Редиска: можна заморозити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

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