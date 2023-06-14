rus
Українська
Рецепты

Не только консервация в банках: Как июньские овощи, фрукты и ягоды можно сохранить до зимы

Игорь Романько

Какие овощи, фрукты и ягоды можно законсервировать, заморозить, засолить и засушить на зиму

С началом лета приходит время заготовки продуктов на зиму. Прошлая зима научила нас, как важно иметь запасы продуктов, которые помогут пережить даже самые тяжелые дни.

Читайте также: Сладкий и пряный: как законсервировать кетчуп из желтых помидоров на зиму

С конца мая и начале июня начинает появляться первая свежая зелень, ранние овощи, фрукты и ягоды. Сезонные продукты имеют короткий срок хранения, поэтому именно в июне следует заботиться о создании запасов.

Ниже представлены методы заготовки продуктов на зиму:

  1. Консервация: продукты подвергаются термической обработке, что увеличивает их длительность хранения, но может снизить количество полезных микроэлементов и витаминов;
  2. Засолка, квашение и маринование: эти методы отлично подходят для длительного хранения продуктов, но не все овощи и фрукты подвергаются такой обработке;
  3. Замораживание: простой способ сохранить свежесть продуктов вместе с витаминами. Однако не все овощи и фрукты подходят для замораживания;
  4. Засушивание: вся влага удаляется из продуктов, что позволяет хранить их долгое время.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Рассмотрим, что именно можно заготовить на зиму в июне:

  1. Зелень: можно засушить, заморозить или консервировать с помощью соли. В середине июня уже достаточно много укропа, петрушки, черемши и щавеля;
  2. Кабачки: первый летний овощ, который можно приготовить на зиму. Кабачки можно мариновать, солить или консервировать в банках. Также можно приготовить кабачковую икру;
  3. Ягоды: в июне можно приготовить клубнику, малину, землянику, черешню и шелковицу на зиму. Из них можно сделать варенье, компот или заморозить ягоды порциями;
  4. Листья молодой крапивы: можно заморозить или засушить;
  5. Петрушка, кинза, листья сельдерея, укроп: можно заморозить, засушить или засолить;
  6. Черемша и папоротник: можно засолить;
  7. Щавель: можно консервировать или заморозить;
  8. Ранние грибы: можно засолить;
  9. Одуванчики: можно варить;
  10. Черешня: можно приготовить компот, варенье или заморозить;
  11. Клубника: можно приготовить компот, джем или заморозить;
  12. Малина: можно приготовить варенье, компот, джем, повидло или заморозить;
  13. Зеленый горошек: можно заморозить;
  14. Редис: можно заморозить.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты