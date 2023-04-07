Небесно-блакитний колір: як гарно пофарбувати крашанки червоною капустою на Великдень

Скоро в Україні християни святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень, католики 9 квітня, а православні – 16. Традиційно на святковому столі мають бути пасхи та фарбовані яйця.

Одним з натуральних барвників для крашанок є червонокачанна капуста. Вона дозволить пофарбувати яйця у блакитно-синій колір.

Для цього методу знадобиться червона капуста, оцет та вода. Спочатку потрібно порізати половину голівки червонокачанної капусти на дрібні шматочки, викласти у каструлю, додати 3 столові ложки оцту і 2 літри води.

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Суміш має варитися на повільному вогні після кипіння півтори години. Після цього воду треба відокремити від пелюсток капусти через сито.

Після цього у голодну воду можна покласти варені яйця. Залежно від часу колір крашанок буде змінюватися. За 2 години перебування у відварі яйця набудуть блакитнуватого відтінку, а за 5-6 годин – стануть насичено синіми.

Нагадаємо, що чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.

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