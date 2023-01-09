Деякі ракети падають у Каспійському морі чи росіянам на голову, - Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував стан російських ракет. Про це він сказав у ефірі українського телемарафону.

Зокрема, він зазначив, що російських ракет є недоліки, через які вони можуть падати на голову. Він також наголосив на низькій якості цих ракет.

Ігнат заявив, що частина ракет не долітає до України і падає просто в акваторію Каспійського моря.

"Знаємо також, що не всі ракети, які випускають окупанти по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають у Каспійське море", - сказав він.

Водночас спікер Командування наголосив, що деякі ракети падають росіянам на голови.

"Навіть ці ракети нові мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їх території", - констатував він.

Скільки ракет залишилося в Росії

Раніше міністр оборони Рєзніков показав на інфографіці кількість ракет, що залишилися в росії.

На ній видно, що у росіян – 11% балістичних ракет "Іскандер"; 9% "Калібрів", 16% Х-101 і лише 12% іранських дронів Shahed-136. Однак у окупантів ще є значна кількість крилатих "Іскандерів", "Кинджалів" та С-300.

Нагадаємо, що окупанти влаштували ракетний обстріл України перед Новим роком. 31 грудня одна з російських ракет потрапила до готелю Alfavito у Печерському районі Києва поблизу станції метро "Палац Україна".

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