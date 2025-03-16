Українські споживачі повинні пройти позачергову перевірку газових лічильників: кого стосується

Регулярна перевірка лічильників – необхідний процес для всіх споживачів. Деяким користувачам газу в Україні варто терміново звернутися до газової служби, аби запобігти додатковим витратам на оплату.

Якщо лічильник не перевірити в установлений термін, нарахування за газ можуть проводитися не за реальним споживанням, а за встановленими нормативами, що зазвичай обходиться значно дорожче. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Якщо лічильник не буде перевірений вчасно, його показники можуть не враховуватися, оскільки газова служба не зможе гарантувати їхню точність. У результаті в платіжках з'являться суми, розраховані за встановленими нормативами тарифу на газ.

Частота перевірки газових лічильників визначається їхнім класом точності:

прилади з класом точності 1 підлягають перевірці кожні два роки.

лічильники класу 1,5 необхідно перевіряти раз на вісім років.

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Коли потрібно проводити позапланові повірки

Крім планових перевірок, окремі споживачі мають пройти позачергову повірку. Вона здійснюється у таких ситуаціях:

виникли підозри щодо правильності показників лічильника;

було пошкоджено повірочну пломбу;

прилад обліку не використовувався протягом тривалого часу.

Слід зазначити, що згідно з постановою Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час воєнного стану повірка лічильників не є обов’язковою для:

жителів тимчасово окупованих територій – вони мають пройти перевірку протягом трьох місяців після завершення воєнного стану;

громадян, які перебувають у районах активних бойових дій – їм надається шість місяців після закінчення воєнного стану для проведення повірки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців буде змушений доплачувати 900 грнза газ із квітня.

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