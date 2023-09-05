Деяким людям не варто тримати кактуси вдома: чому
Можливо, ви навіть не здогадуєтеся, але рослини, які прикрашають ваш дім, можуть впливати на атмосферу в приміщенні та на ваш настрій. Зокрема, кактуси також можуть мати негативний вплив.
Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що кактуси – це не найкращий вибір для кожного. Вони можуть впливати на енергетику, психологію та здоров'я людини.
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Енергетика кактусів
Згідно з езотеричними вченнями, кактуси мають сильну енергетику, яка може бути як позитивною, так і негативною. З одного боку, вони вважаються захисниками дому від негативних впливів, таких як пристріт, псування або злі духи.
Ефект на психіку та характер
Кактуси також впливають на психіку і характер людини. Вони можуть допомогти запальним та імпульсивним людям стати більш спокійними та стриманими. Однак для м'яких і чутливих осіб ці рослини можуть бути шкідливими, оскільки вони можуть пригнічувати емоції і робити людину більш замкнутою.
Кому не рекомендовано тримати кактуси:
- Тим, хто прагне атмосфери затишку та гармонії: якщо ви хочете створити вдома атмосферу затишку, гармонії та кохання, то вам варто уникати кактусів. Ці рослини можуть порушити цей баланс і викликати роздратування, конфлікти чи навіть розлучення
- Тим, хто страждає від депресії, тривоги чи нервозності: для тих, хто вже має схильність до депресії, тривоги чи нервозності, кактуси можуть підсилити ці стани та позбавити вас радості життя.
- Вагітним чи тим, хто планує мати дітей: Якщо ви вагітні чи плануєте завести дітей, варто подумати, чи ви хочете тримати кактуси вдома. Вони можуть негативно вплинути на здоров'я та розвиток вашого майбутнього плода чи дитини.
- Тим, хто займається творчістю чи інтелектуальною роботою: Якщо ваша робота пов'язана з творчістю чи інтелектуальною роботою, то кактуси можуть пригнічувати ваш потенціал та гальмувати вашу фантазію.
Нагадаємо, що деякі рослини шкідливі, тому їх треба винести з дому. Які саме вазони несуть небезпеку, читайте у матеріалі UAportal.
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