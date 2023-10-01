Деяким пенсіонерам в Україні знизять виплати на 20-50%

Пенсіонери, які є боржниками, можуть втратити від 20 до 50% своєї пенсії. Це передбачено законом і може бути застосоване у разі, якщо боржник не має жодних коштів на рахунках у банках, або немає майна, достатнього для покриття боргів у повному обсязі.

З пенсії може бути відраховано 50 чи 20% її суми, усе залежить від виду стягнень, повідомили у Пенсійному фонді.

Так, не більше 50% розміру пенсії можуть стягнути на виплату аліментів, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

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Не більше 20% із пенсії заберуть за іншими видами стягнень

Однією з найпоширеніших причин стягнення частини пенсії є те, що пенсіонер вийшов на пенсію та продовжує працювати, а у ПФУ про це не повідомив. Переплату, що виникла, доведеться повернути. Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення.

Зокрема, коли пенсіонер влаштовується працювати, йому не передбачено перерахунок пенсії у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за наднормативний страховий стаж. Відповідно, якщо пенсіонер не повідомив про своє працевлаштування та пенсію йому було виплачено з урахуванням проведеної із зазначеної причини індексації, з такої пенсії буде здійснено відрахування на суму підвищення.

Що робити, щоб не втратити пенсію?

Щоб уникнути стягнення частини пенсії, необхідно: не допускати прострочення платежів за кредитами, аліментами, штрафами тощо.

У разі працевлаштування після виходу на пенсію, повідомити про це Пенсійний фонд.Детальніше про стягнення з пенсії можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

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