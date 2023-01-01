Незламні українці співали гімн та кричали "Слава Україні" у новорічну ніч, коли росія запускала дрони (відео)

Новий рік 2023 українці зустріли без світла та співали гімн України - емоційні відео

Українці – незламна нація! Вони це вкотре показали під час святкування Нового року 2023, коли росія намагалась залякати нас та знищити черговими атаками дронами та ракетами.

У мережі показали відео того, як у новорічну ніч українці співали гімн, скандували "Слава Україні", "путін – х*йло" та співали українські пісні. Такі ролики опублікували з Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва та інших міст України.

Чи не з кожної багатоповерхівки було добре чутно патріотичні вигуки та пісні, які бажають окупантам смерті.

Українці у мережі відзначили, що це найтепліший і найчуттєвіший новий рік попри війну. А також додають:

Нація НЕЗЛАМНИХ!

Як же я люблю цих людей! Більше за все у світі

Не тільки столиця ! Кожен багатоквартирний дім України.

Це найкраще за весь рік, тепер чекаємо на перемогу!

Це краще будь-яких салютів, концертів.

З Новим роком українці, у єдності наша сила.

Незламний народ! Нескореної країни!

Гордість велика за нашу націю і за наших захисників. Хай процвітає наша Батьківщина!

Разом нас багато, нас не подолати.

Це неймовірно! Фантастична Нація! Слава УКРАЇНІ!

З новим роком Незламна, мудра і Світла нація Українців! Мир Буде на нашій землі і планеті, бо тепер вже всі боротимуться проти тиранії і терору!

Нагадаємо, що вдень 31 грудня, напередодні Нового року, країна-терористка завдала масованого ракетного удару по Україні. "Прильоти" були у Києві, Хмельницькому, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі.

Свій терор росія продовжила просто у святкову ніч з 31 грудня на 1 січня. По всій Україні лунала повітряна тривога, працювали ворожо дрони-камікадзе.

Крім цього, 29 грудня під час ранкової масованої атаки на Україну російська федерація випустила по мирних українцях 69 ракет. Сили протиповітряної оборони ліквідували 54 ворожі ракети.

У новорічну ніч президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців за 15 хвилин до Нового року. Виступ транслювали більшість українських каналів. Більшість громадян незламної країни були розчулені промовою глави держави.

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