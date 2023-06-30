Жодних хімікатів: названо натуральний засіб від сивого волосся

Як позбавитися від сивини в домашніх умовах - як зафарбувати сиве волосся кавою

Стрес, вік та інші фактори впливають на появу сивого волосся. Його можна замаскувати за допомогою кави.

Цікавими способами поділились експерти видання Sante Plus. Цей натуральний засіб допоможе приховати ненависне сріблясте волосся, тому вам не знадобляться фарби з їдкими хімікатами.

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Як зафарбувати сиве волосся за допомогою кави

Кава не позбавлена переваг для шкіри та волосся. У поєднанні з іншими інгредієнтами надає волоссю м'якість та блиск, стимулює ріст та природно затемняє колір волосся.

Ось як його використовувати каву, щоб ретельно заховати сиве волосся. Однак пам'ятайте, що цей домашній рецепт застосовується не для всіх типів волосся. Особливо, якщо ваша шкіра голови особливо чутлива та схильна до алергії.

1. Перший спосіб, щоб зафарбувати сиве волосся кавою.

Для цього вам знадобляться 2 столові ложки меленої кави, 1/2 столової ложки порошку кориці, 1 столова ложка білого оцту і 1 чашка грецького йогурту.

Змішайте ці інгредієнти в мисці, доки не отримаєте пастоподібну текстуру.

Нанесіть одержану суміш на шкіру голови.

Накрийте волосся шапочкою для душу або прозорою плівкою.

Зачекайте щонайменше 40 хвилин, перш ніж мити їх кондиціонером.

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2. Другий спосіб, щоб позбутися сивого волосся кавою.

Вам знадобиться столова ложка меленої кави, столова ложка какао, столова ложка органічної нейтральної хни, чайна ложка білого оцту та пакетик чорного чаю, завареного заздалегідь.

Змішайте всі ці інгредієнти в мисці, доки не отримаєте крем.

Нанесіть на волосся рівномірно розподіливши, щоб води в чаї не було занадто багато.

Обов'язково накривайте волосся прозорою плівкою або шапочкою для душу.

Залишіть на 2 години, змийте та насолоджуйтесь новим кольором.

3. Третій спосіб, щоб позбутися сивого волосся за допомогою кави.

Ви також можете зробити фарбу в домашніх умовах, щоб нанести її на сиве волосся після миття. Для цього виконайте такі дії:

Зваріть каву і дайте їй охолонути.

Додайте 2 столові ложки вашого шампуню і 2 столові ложки органічної меленої кави.

Перемішайте і нанесіть маску на вологе волосся.

Накрийте волосся та зачекайте 1 годину, перш ніж промивати його.

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