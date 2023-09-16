Ніколи б не подумали: види речей, які не можна прати в пральній машині

Пральна машина - це незамінний помічник у домашньому господарстві. Вона дозволяє швидко та легко очистити одяг, постільну білизну та інші текстильні вироби.

Однак існують речі, які не можна прати в пральній машині. Фахівці попереджають, що не варто класти у пралку взуття, сумки та дрібні дитячі іграшки.

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Які речі не варто прати у машинці:

Речі з натуральної шкіри – це може пошкодити шкіру, викликати тріщини та розриви.

Речі з хутром – хутро може зім'ятися та втратити свій вигляд.

Речі з пір'ям або пухом – пір'я та пух можуть зім'ятися та втратити свої властивості, а також зіпсувати пральну машинку, забивши всі її фільтри.

Речі з декоративними елементами – стрази, намистини або ґудзики, можуть відклеїтися або пошкодитися.

Речі з великими принтами або аплікаціями – можуть відклеїтися або деформуватися.

Речі з етикетками, які забороняють прання в пральній машині. Якщо на речі є етикетка, яка забороняє прання в пральній машині, обов'язково дотримуйтесь цих інструкцій.

Якщо ви не впевнені, чи можна прати певну річ в пральній машині, краще прати її вручну.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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