Вночі окупанти атакували Одещину випустивши 25 дронів: скільки збили

Окупанти атакували Одеську область дронами шахед в ніч на 3 вересня

У ніч з 2 на 3 вересня 2023 року російські окупанти виконали кілька атак за допомогою безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131" з різних напрямків – південного та південно-східного (конкретно з мису Чауда, Криму та Приморсько-Ахтарська, Російська Федерація).

Читайте також: Безпілотники атакували Брянськ та Москву: фото та відео

Всього було зафіксовано запуск 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

З них 22 були знищені силами та засобами Повітряних Сил, спільно з протиповітряною обороною інших складових Збройних Сил України.

Як повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, ціллю нічної атаки ворога на Одещину знову була портова інфраструктура.

"Одещина. На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", ‒ сказав Братчук.

Нагадаємо, вночі 30 серпня та зранку Росію масовано атакували дрони. Під ударом опинилися Псков, Тула, Брянськ, Орловська область, Москва та регіон, Рязань й Калузька область. У результаті атаки було знищено два великі транспортні літаки Іл-76 від 334-го авіаполку.

Пізніше в мережі показали нові супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Крести" після атаки безпілотників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!