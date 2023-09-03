Ночью оккупанты атаковали Одесщину выпустив 25 дронов: сколько сбили

В ночь со 2 на 3 сентября 2023 года российские оккупанты выполнили несколько атак с помощью беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131" по разным направлениям – южному и юго-восточному (конкретно из мыса Чауда, Крыма и Приморско-Ахтарская, Российская Федерация) .

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Всего был зафиксирован запуск 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Из них 22 были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил совместно с противовоздушной обороной других составляющих Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщил глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, целью ночной атаки врага на Одесщину снова была портовая инфраструктура.

"Одесщина. К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лиц. Им оказана медицинская помощь", – сказал Братчук.

Напомним, ночью 30 августа и утром Россию массированно атаковали дроны. Под ударом оказались Псков, Тула, Брянск, Орловская область, Москва и регион, Рязань и Калужская область. В результате атаки были уничтожены два крупных транспортных самолета Ил-76 от 334-го авиаполка.

Позже в сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" после атаки беспилотников.

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