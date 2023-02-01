Норвегія планує передати Україні БМП CV9030N: що відомо про зброю

Міністерство оборони Норвегії розглядає можливість передати Україні CV 9030N. Йдеться про експортний варіант сімейства шведських бойових машин CV90.

Модифікацію розробили на замовлення Збройних сил Норвегії. Про це повідомляє норвезьке видання TV 2.

Зазначається, що Міноборони Норвегії звернулося до свого Генерального штабу, аби розглянути можливість передачі Україні військової техніки.

"Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Водночас він додав, що країна перебуває на контакті з Україною та союзниками щодо обговорення актуальних потреб.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно", – зазначив він.

Що відомо про БМП CV9030N

CV 9030N (Strf 9030) – експортний варіант сімейства бойових машин CV90. Його розробкою займався консорціум BAE Systems і Bofors. Зараз армія Норвегії має 164 таких БМП.

Бойову машину прийняли на озброєння під індексом Strf 9030. Це норвезька версія БМП CV90 першого покоління, відома як CV90 Mk I.

Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів. Ця БМП відрізняється від шведської, зокрема:

30-мм автоматичною гарматою Bushmaster II;

більш потужним двигуном потужністю 605 к.с;

додатковим люком командира десанту з правого боку в кормовій частині.

Характеристики БМП CV90

Вага: 23-35 (Mk0 — MkIII);

Довжина: 6550 мм;

Довжина ствола: 700 мм;

Ширина: 3170 мм;

Висота: 2710 мм;

Обслуга: 3 особи;

Десант: 8 осіб;

Приціл: денний і нічний тепловізорний, з лазерним далекоміром;

Броня: сталева катана, рознесена + навісні бронемодулі;

Лоб: 45 мм;

Другорядне озброєння: 1 × 7,62-мм Ksp m/39

Підвіска: 533 мм;

Дорожній просвіт: 450 мм;

Швидкість по шосе: 70 км/год;

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