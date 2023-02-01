Норвегия планирует передать Украине БМП CV9030N: что известно об оружии

Министерство обороны Норвегии рассматривает возможность передачи Украины CV 9030N. Речь идет об экспортном варианте семейства шведских боевых машин CV90.

Модификацию разработали по заказу Вооруженных сил Норвегии. Об этом сообщает норвежское издание TV2.

Отмечается, что Минобороны Норвегии обратилось в свой Генеральный штаб, чтобы рассмотреть возможность передачи Украине военной техники.

"Правительство постоянно рассматривает вопрос о том, должна ли Норвегия присылать Украине больше оружия. Мы не комментируем эти оценки и какие-либо текущие или будущие взносы", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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В то же время он добавил, что страна находится на контакте с Украиной и союзниками по обсуждению актуальных потребностей.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – отметил он.

Что известно о БМП CV9030N

CV 9030N (Strf 9030) – экспортный вариант семейства боевых машин CV90. Его разработкой занимался консорциум BAE Systems и Bofors. Сейчас у армии Норвегии 164 таких БМП.

Боевую машину приняли на вооружение под индексом Strf 9030. Это норвежская версия БМП CV90 первого поколения, известная как CV90 Mk I.

Защита машины позволяет выдерживать попадание 30 мм снарядов. Эта БМП отличается от шведской, в частности:

30-мм автоматической пушкой Bushmaster II;

более мощным двигателем мощностью 605 л.с;

дополнительным люком командира десанта с правой стороны в кормовой части.

Характеристики БМП CV90

Вес: 23-35 (Mk0 - MkIII);

Длина: 6550 мм;

Длина ствола: 700 мм;

Ширина: 3170 мм;

Высота: 2710 мм;

Обслуживание: 3 человека;

Десант: 8 человек;

Прицел: дневной и ночной тепловизорный, с лазерным дальномером;

Броня: стальная катана, разнесенная + навесные бронемодули;

Лоб: 45 мм;

Второстепенное вооружение: 1×7,62-мм Ksp m/39

Подвеска: 533 мм;

Дорожный просвет: 450 мм;

Скорость по шоссе: 70 км/ч;

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